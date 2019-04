VIDÉOS. Wambrechies : un an après le meurtre d'Angélique, 400 personnes marchent en souvenir de l'adolescente

Wambrechies : un an après le meurtre d'Angélique, 400 personnes marchent en son souvenir

Wambrechies : un an après le meurtre d'Angélique Six, le rappel des faits



Recueillement devant la maison du "monstre"

Les proches d'Angélique se sont recueillis devant l'ancienne maison de David Ramault, où la jeune fille a été tuée. / © Simond Colaone - France 3

"Dans notre coeur à tout jamais. Angélique", pouvait-on lire sur la grande bannière portée en tête d'un cortège composé de 400 personnes, ce dimanche 28 avril en début d'après-midi à Wambrechies.Un peu plus d'un an après le meurtre d'Angélique Six, une nouvelle marche blanche était organisée en souvenir de l'adolescente de 13 ans, violée puis tuée par David Ramault, qui avait déjà été condamné pour le viol en 1994 d'une jeune fille de 12 ans La marche a démarré au niveau du square où Angélique avait été attirée par son ancien voisin et meurtrier présumé. Un lâcher de ballons y a été réalisé et tous les participants ont dit d'une seule voix : "Angélique, on ne t’oublie pas".La famille d'Angélique s'est ensuite recueillie un temps devant la maison du "monstre" selon leurs propres termes. Le domicile de David Ramault, où l'adolescente avait été tuée. Le suspect, qui a avoué les faits, avait ensuite transporté le corps de la victime dans un bois à Quesnoy-sur-Deûle.David Raumault, père de famille et chauffeur de bus chez Transpole âgé de 45 ans, a été mis en examen et placé en détention le 1er mai 2018 pour la séquestration, le viol et le meurtre d'Angélique Six.Le même jour, 3300 personnes rendaient un hommage d'ampleur à la jeune victime.