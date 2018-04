Wambrechies : une battue organisée pour retrouver Angélique, 13 ans, disparue depuis mercredi

Il ne faut pas que tout le monde craque

Wambrechies : une battue organisée pour retrouver Angélique, 13 ans, disparue mercredi

Frédéric Six, Père d'Angélique - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Yves Asernal et Juliette Dubois. Montage de Marc Graff.

Son signalement

De nombreuses personnes ont participé à la battue organisée par les proches d'Angélique Six, introuvable depuis mercredi après-midi . L'adolescente de 13 ans avaiten disant rejoindre des amies, mais n'est pas rentrée.Selon ses proches, son téléphone portable a "borné" dans le centre de la commune. La battue s'est scindée en plusieurs groupes, dont l'un inspectait le bord de la Deûle."J'ai dit à ma femme : 'Elle est peut-être partie chez une copine, elle va téléphoner.' Quelques fois elle fait ça." confie son père Frédéric, ému. "Il ne faut pas que tout le monde craque."Le parquet de Lille a indiqué n'avoir "aucune information" à ce stade sur la cause de sa disparition, mais indique que l'enquête suit son cours. La police a diffusé un appel à témoin ce vendredi matin.Angélique a les yeux bleus, les cheveux couleur châtain clair. et des tâches de rousseur Elle mesure 1m50 et portait un pull rose, un jean bleu et des baskets au moment de quitter son domicile, mercredi.Quiconque possède des informations peut joindre le commissariat de Lille auoule jour, ou bien le ououla nuit.