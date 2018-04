Wambrechies : le corps d'Angélique Six retrouvé dénudé dans une forêt, le suspect a avoué les faits

Le corps d'Angélique Six, l'adolescente de 13 ans disparue mercredi à Wambrechies,, selon une source policière. Elle était dénudée et est morte par asphyxie, selon nos informations.Una avoué les faits en garde à vue vers 23 heures avant d'amener les enquêteurs sur les lieux. Il s'agit d'un riverain du parc, qui aurait essayé d'abuser d'elle avant de la tuer et transporter son corps vers la forêt.S'agissant d'un homme du quartier, la victime le connaissait et lui a fait suffisamment confiance pour le suivre à pied. Hier déjà, les policiers avaient entendu un petit garçon de 10 ans affirmant avoir vu Angélique rejoindre un homme dans le parc près de son domicile.