Le corps d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été repêché dans la Deûle samedi 3 novembre en fin d'après-midi. Les pompiers ont été appelés vers 17 heures alors que le corps venait d'être repéré à hauteur du Pont du Vert-Galant, entre la D108 et la D654.



La circulation a été interrompue pendant près d'une heure sur le canal, le temps pour la police de prendre en charge le corps sans vie. La victime est un habitant de la métropole lilloise, précise la police.



On ignore à ce stade les circonstances de son décès. Un examen de corps doit être pratiqué en début de semaine et une enquête a été ouverte au parquet de Lille.