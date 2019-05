Wasquehal : une femme de 27 ans meurt dans un accident sur le Grand Boulevard

Une conductrice tuée

Accident: Un jeune de 26 ans meurt sur le Grand Boulevard à Wasquehal https://t.co/uHh4o0BOhN pic.twitter.com/m9Zd5UBToL — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 20 mai 2019

L'accident s'est produit vers 23h30 sur l'avenue de Flandre à Wasquehal. Il implique deux véhicules, une Mercedes et une Citroën C1. La collision a été violente. Dans la C1, deux personnes ont été désincarcérées par les pompiers de Wasquehal, Tourcoing, Marcq-en-Baroeul et Roubaix (18 hommes mobilisés en tout).Malgré un massage cardiaque, la conductrice a été déclarée décédée sur place. Elle avait 27 ans. Son passager, un homme de 26 ans, a été transporté dans un état grave au CHR de Lille. Son pronostic vital est éngagé.Les 4 passagers de la Mercedes impliquée ont été transportés dans des hôpitaux de Lille et Lomme. Ils ne sont que légèrement blessés. On ignore pour l'instant les circonstances exactes de cet accident mortel.Le conducteur, pris en charge à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, a été placé a été placé en garde à vue.