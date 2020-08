Wattignies : il klaxonne pour stopper une bagarre entre deux hommes et se fait voler sa voiture

Un homme s'est fait dérober son véhicule, jeudi soir sur la commune de Wattignies, dans la métropole lilloise, alors qu'il cherchait initialement à stopper une bagarre entre deux hommes.Les faits se sont produits vers 20H, au niveau du rond-point de la rue Roger Salengro, au niveau de la sortie vers l'avenue Delattre de Tassigny. La victime, âgée de 39 ans, était en voiture lorsqu'elle a aperçu deux hommes de 23 et 24 ans en train de se battre.Pour faire cesser la bagarre, il klaxonne et voit soudain les deux hommes se retourner contre lui pour le frapper. L'un des deux lui a volé son véhicule et pris la fuite. La police, appelée sur les lieux, a interpellé l'un des deux agresseurs pour violences volontaires avec arme.La police conseille, dans ce type de situations, de ne pas intervenir soi-même mais de composer le 17 et de prendre des photos ou des vidéos avant de partir.