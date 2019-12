Wattignies : sans permis, il percute la façade d'une maison (qui menace de s'effondrer) et prend la fuite

Relogement et délit de fuite

Une maison de Wattignies, au sud de Lille, menace de s'effondrer après avoir été heurtée lundi 16 décembre par une voiture.Les faits se sont produits ves 21H45, au croisement de la rue Jean-Jaurès et de la rue Jules-Ferry. Un jeune de 18 ans, qui selon la police n'était pas titulaire du permis de conduire, a percuté la façade d'une habitation.Il n'y a aucune victime à déplorer, à l'exception d'une personne âgée, parmi les occupants de la maison, qui a fait un malaise. Son état n'a pas nécessité d'hospitalisation.La collision a en revanche creusé un trou d'un mètre et demi de diamètre dans la maison, et cette dernière menace désormais de s'effondrer ! Un périmètre de sécurité a été mis en place et les quatre occupants ont dû être relogés par la mairie. Le compteur de gaz ayant été touché, une équipe de GRDF a également dû se rendre sur les lieux.Quant au jeune conducteur, qui n'a pas été blessé, il a tenté de prendre la fuite après l'accident mais a été interpellé par des agents de police.