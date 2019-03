Wattrelos : interpellé, il se fait passer pour son propre frère (et est condamné à 9 mois de prison ferme)

Un homme a été condamné à neuf mois de prison ferme après avoir commis une série de délits et s'être fait passer pour son propre frère au moment de son interpellation.



Les faits remontent au lundi 25 mars, lorsque l'homme âgé de 49 ans circule à Wattrelos. Alors que les policiers cherchent à le contrôler, il prend la fuite et percute un autre véhicule, rue Fénelon.



Là, il est interpellé et les policiers découvrent, sur lui, un téléphone portable signalé volé en juin 2018 et un jeu de plaques d'immatriculation, également volées en juillet dernier.



De plus, la voiture à bord de laquelle il circulait avait été utilisée le matin même dans une tentative de vol à la roulotte.

Connu des services de police Sauf qu'au moment où les agents lui demandent de décliner son identité, il leur fournit celle... de son frère. Cette usurpation d'identité, ainsi que tous les autres faits qui lui étaient reprochés, ont fini par lui valoir au tribunal une condamnation à neuf mois de prison, avec mandat de dépôt.



Le quinquagénaire était connu des services de police.