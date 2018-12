Wavrin : appel à témoins après la disparition inquiétante de Yolan, 17 ans

Chiens et brigade nautique

Gendarmerie d'hallennes lez haubourdin 🚨Disparition inquiétante🚨 ⚠️A partager un maximum⚠️ Yolan Delannoy âgé de 17 ans a disparu sur Wavrin le 15 décembre aux alentours de 22h30 Il était vêtu d'un jogging noir, d'une veste de...

à la suite à la disparition jugée inquiétante du jeune. Le garçon de 17 ans a disparu le samedi 15 décembre au soir à Wavrin.mais ne le voyant pas revenir, sa mère et sa tante ont alerté la gendarmerie vers 2 heures du matin.Une patrouille a aussitôt été dépêchée sur place et un dispositif de recherche a été mis en place.a également été déployée pour retrouver sa trace, et les gendarmes d'Hallennes-lez-Haubourdin ont reçu leLes gendarmes sont d'autant plus inquiets que. La brigade nautique a également été déployée ce lundi matin.Yolan porte un jogging et un survêtement noirs, avec une capuche grise. Vous pouvez joindre la gendarmerie au, ou bien la caserne d'Halennes-lez-Haubourdin (heures ouvrables) au