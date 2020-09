Wavrin : un habitant poursuivi pour avoir cultivé du cannabis dans son jardin et sa maison

Des plants de cannabis ont été découverts dans le jardin du mis en cause.

Des plants de cannabis ont été découverts dans le jardin du mis en cause. • © France 3 - Gendarmerie nationale

"Renseignement"

33 plants de cannabis et 1545 € en liquide, c'est ce qu'on découvert les gendarmes de la Cellule départementale d'observation et de surveillance, de la brigade de recherches de Lille et les maîtres-chiens de Lesquin, mardi 8 septembre, dans une habitation à Wavrin (Nord).Du matériel de conditionnement pour la revente a également été saisi.C'est un "renseignement" qui a mis la puce à l'oreille des militaires, qui ont constaté la présence effective dans le jardin du suspect de plusieurs pieds "matures" de cannabis. Il cultivait également dans la maison.L'occupant des lieux, âgé de 49 ans, devra répondre ces faits devant un tribunal.