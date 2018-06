Lille : Mohamed, jeune autiste de 19 ans porté disparu, retrouvé dans l'Aisne

La famille de Mohamed, 19 ans et souffrant d'autisme, a pu retrouver le jeune homme jeudi après-midi après 24 heures d'angoisse. La police avait lancé un appel à témoins suite à sa disparition, signalée mercredi.



Le jeune homme avait quitté son domicile de Lille-Sud et n'était plus réapparu.



C'est à Saint-Quentin, dans l'Aisne, qu'il a été retrouvé. Il était en parfaite santé, selon la police.