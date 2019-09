Lille : un mort et trois blessés graves dans un accident à l'Esplanade

L'épave de l'Audi A3 à bord de laquelle se trouvaient les quatre victimes était encore visible ce samedi matin dans la contre-allée de la façade de l'Esplanade, à Lille, entre la rue du Magasin et la rue Princesse.L'accident est survenu la nuit dernière vers 3h30 du matin. Le choc a visiblement été très violent puisqu'un arbre et un candélabre ont été arrachés, la voiture ayant fini sa course contre des véhicules en stationnement. "Il y a eu une grosse accélération, puis le bruit de pneus qui roulent très vite, et trois gros boums", a expliqué un témoin à La Voix du Nord Le bilan communiqué par les pompiers est lourd : l'un des quatre occupants de l'Audi est décédé, les trois autres ont été gravement blessés. L'un d'entre eux a dû être désincarcéré.Les blessés ont été conduits au CHU de Lille. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.