Lille : pourquoi le centre commercial Euralille va bientôt changer de nom

Bientôt des concerts et des avant-premières ?

Le centre commercial Euralille ne s'appellera bientôt plus tout à fait comme ça : à partir du 20 septembre 2019, il sera renommé "Westfield Euralille", un changement en lien avec le rachat de Westfield par le groupe Unibail-Rodamco, propriétaire du centre.Au total, sept centres commerciaux sont concernés en France par un changement de nom similaire, des infrastructures qui comme Euralille "partagent plusieurs caractéristiques : ils sont déjà de véritables destinations, avec une localisation et une accessibilité excellentes, une grande qualité d’architecture et de design, une offre d’enseignes optimale, une qualité de service reconnue, la capacité à proposer des événements emblématiques" indique le communiqué le presse du groupe L'objectif pour les propriétaires est de mettre en avant une marque unique. Le président du directoire Unibail-Rodamco-Westfield, Christophe Cuvillier, ne dit pas autre chose : "Capitaliser sur Westfield, la seule marque mondiale dans notre secteur, va renforcer la valeur et le positionnement de nos centres de shopping de destination en Europe continentale" annonce-t-il dans le communiqué.Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield entend s'appuyer sur les événements, et met en avant des événements tels que des venus d'artistes (Rihanna, Lady Gaga...) ou des avant-premières mondiales (Iron Man 2, The Avengers : l'Ère d'Ultron...) qui ont déjà été organisées dans des centres américains ou britanniques. Reste à voir si (Westfield) Euralille bénéficiera du même traitement...