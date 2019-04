Lille : prison avec sursis requise à l'encontre de Davy Rodriguez, ex-n° 2 du FNJ jugé pour des propos racistes

Ivre au moment des faits

"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018 pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) 10 mars 2018

Unea également été réclamée par le procureur Patrick Mignot qui a dénoncé des propos "inacceptables", d'une "gravité extrême" et "honteux".les aurait tenus à l'encontre d'du bar La Plage situé rue de Solferino, dans un quartier festif de Lille, où il passait sa soirée avec plusieurs personnes à l'issue d'un congrès du FN dans la capitale des Flandres.L'agent de sécurité, d'origine camerounaise, a raconté au tribunal : Davy Rodriguez "s'est mêlé à une discussion que j'avais, il m'a pointé du doigt et a dit à l'autre "laisse tomber, ces gens-là n'ont pas d'éducation""."Je parlais des videurs", s'est défendu Davy Rodriguez. Puis, selon le surveillant, il aurait enchaîné plusieurs insultes à caractère raciste à son encontre., deux jours après les faits, pour "insultes à caractère raciste"."On est au XXIsiècle, ce n'est pas normal d'entendre encore ce genre de chose", a estimé le plaignant, avant d'ajouter, ému : "Ma fille m'a demandé "Pourquoi on t'appelle singe, papa ?"".Le prévenu, 25 ans, a simplement reconnu mardi avoir tenu "une partie" des propos qui lui sont reprochés. Diplômé de Sciences Po Paris et actuellement élève avocat,et a présenté ses excuses à la victime.Sur une vidéo tournée lors de cette soirée et projetée à l'audience, on voit M.Rodriguez, visiblement agité, tenir des propos racistes à l'encontre d'une personne non identifiée.Les personnes qui l'accompagnent tentent de le calmer, "Tu crois que Marine aimerait te voir comme ça?", dit à cet effet l'une d'elles. "Je ne suis pas quelqu'un de raciste, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais", s'est encore défendu M. Rodriguez.Jugé pour "injure publique envers un particulier à raison de son appartenance ou sa non appartenance à une race", M. Rodriguez, ex-assistant parlementaire de, n'a plus aucune responsabilité au sein du Rassemblement national.La décision doit être rendue le 30 avril.