Lille-Sud devrait prochainement accueillir le plus grand cinéma de la ville

Ouverture dans deux ans ?

"L'installation de Lillenium a convaincu Pathé"

Un projet culturel "étonnant" avait glissé Pierre de Saintignon fin mars à La Voix du Nord , à propos de la friche rue de Marquillies. Fin du suspens : le quartier de Lille-Sud peut s'attendre à voir émerger. C'est ce à quoi pourrait aboutir une délibération du conseil municipal du 22 juin prochain, comme l'a révélé La Voix du Nord ce samedi.La Ville soumettra au vote la vente de ce terrain appartenant à son patrimoine privé, qui n'a pas vocation à usage public., quatrième adjoint au la maire et président du conseil du quartier de, contacté par France 3.La Ville compte vendresur les 53 000 m² qu'elle possède à cet endroit, soit l'équivalent de deux terrains de football pour le cinéma. "Pathé souhaite aller très vite. D'ici deux ans, le cinéma peut être ouvert", estime Jacques Richir.Si ce complexe voit le jour, il deviendra. Le prix de vente atteint près ded'euros (hors taxes), "soit 180€/m2", indique Jacques Richir.Prévue pour novembre 2019,a joué un rôle dans ce projet de cinéma. "Ça devient un emplacement de qualité pour un cinéma : à 200m du futur Lillenium et à 400 mètres de la station de métro Porte des Postes", considère Jacques Richir. "L'installation de Lillenium a convaincu Pathé. Elle a ouvert un cercle vertueux pour l'activité du quartier", poursuit l'élu."Située près de la zone de chemin de fer et du périphérique, cette zone ne se prête pas à l'habitat", explique Jacques Richir, pour qui "ce projet en dit long sur l'amélioration de l'image de Lille Sud". Avant le conseil municipal, cette vente sera débattue au conseil de quartier de Lille-Sud du 19 juin.