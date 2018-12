Lille : les travailleurs sociaux, en couverture de survie, manifestent contre les “coupes budgétaires” dans le Nord

Couverture de survie

Fermer les robinets

Des placements d'enfants sans effet

Entreemployés par les départements, selon les sources, ont manifesté mardi après-midi dans Lille pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail.Le cortège -- est parti de la place de la République, en face de la préfecture de région, pour rallier le siège du département du Nord.Il était ouvert par des salariés drapés dans une couverture de survie, doublement symbolique d'une activité précisément "en survie" et du rôle de "protection" qu'ils sont censés assurer."Jean René Lecerf, président de la galère, on vient te chercher chez toi !", ont chanté les manifestants, majoritairement du Nord mais aussi de Bretagne, d'Ile-de-France ou des Pays-de-Loire, à l'attention du président du conseil départemental."Dans tous les départements, il y a des coupes budgétaires, on ne cesse de fermer les robinets, avec à la clé des licenciements ou même des fermetures d'associations. Dans le Nord, par exemple,", déplore Annie Masse, secrétaire générale du syndicat Sud Santé Sociaux du Nord."Depuis plusieurs années, on subit des restrictions budgétaires assez importantes ayant un impact direct sur nos conditions de travail et sur la prise en charge des jeunes.", explique aussi Nordine, 50 ans, éducateur dans le Nord depuis 25 ans."On constate des, et ladans le département, si bien que des placements ordonnés par des juges pour enfant demeurent sans effet. Du coup,. Tout ceci se traduit aussi par des souffrances au travail", a-t-il ajouté.