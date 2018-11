Lille : Violette Spillebout (LREM) reprend le flambleau d'Itier pour les municipales

En concurrence avec la députée Valérie Petit

"Je suis Lilloise, je connais bien Lille et ses dossiers. Je veux porter un projet alternatif, un projet pour le "mieux vivre" à Lille", a déclaré cette ancienne socialiste."Je pense qu'on a une ville qui est à bout de souffle, qui est très clivée entre ses quartiers, entre ses populations. Je crois en une méthode qui rassemble, dans le respect et dans l'écoute. Je veux réconcilier les Lillois avec leur ville", a ajouté. Elle a notamment dirigé à partir de 2008 le cabinet de Mme Aubry, qu'elle a quittée en 2013. Les deux femmes, longtemps très proches, n'ont désormais "plus de relations", selon elle.Violette Spillebout, qui a rejoint, a participé ces derniers mois à l'élaboration de la plateforme "Lille C" au côté dedans la perspective des élections municipales. Le Haut commissaire à l'Economie sociale et solidaire -lui aussi LREM issu du PS-, qui devait mener la liste, a toutefois annoncé dimanche dans le JDD, en plein mouvement des "Gilets Jaunes", qu'il renonçait à ses ambitions municipales . Il a fait valoir qu'il préférait se consacrer à sa mission dans un secteur qui "doit devenir un aiguillon pour changer notre modèle de développement".. Maire de la capitale des Flandres depuis 2001, Martine Aubry n'a pas encore annoncé si elle serait candidate à sa succession mais peu, au PS, doutent de sa volonté de briguer un ultime mandat.