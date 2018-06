Lille : un vol de salade dans un supermarché déclenche un élan de solidarité

Je paye mes courses, demande à la caissière de garder mes sacs et vais voir la cheffe de rayon de l’allée

« Je voudrais payer pour la dame, pour que vos collègues la laissent partir ». — Thaliane (@Thaliane_K) 20 juin 2018

J’entends tout. Ils l’enjoignent de payer, elle dit ne pas avoir d’argent. Je l’entends crier « vous n’avez pas le droit de me fouiller ! », « j’avais faim ! », « non je veux pas faire la manche, c’est encore plus la honte que voler » (le vigile lui disait de mendier pour payer!) — Thaliane (@Thaliane_K) 20 juin 2018



Installation d'un frigo solidaire ?

Avec un frigo solidaire, on résout le problème de l’état de nécessité. — Thaliane (@Thaliane_K) 20 juin 2018

J’y suis donc retournée. C’est le @supermarchematc de Lille Solférino.

La directrice, pas au courant de l’incident, est ok pour une rencontre avec @lecarillon_ pour chercher une solution de solidarité ensemble.

Suites effectives à venir j’espère... — Thaliane (@Thaliane_K) 21 juin 2018

Bon finalement la directrice de @supermarchematc Solférino me renvoie vers la responsable communication de l’enseigne.

Suite lundi: je compte pas lâcher le morceau

(Je manquais un peu d’occupation entre @ATDQM, le boulot et les kids...) https://t.co/fJJwt7sFDN — Thaliane (@Thaliane_K) 22 juin 2018