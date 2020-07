14 juillet : à Lille, un DJ à 19 mètres de haut pour un bal des pompiers virtuel

Une performance à 19 mètres de haut

Le #14juillet, les sapeurs #pompiers de Lille Bouvines dans le @departement59 feront danser la #France à partir de 19h... Aux platines, DJ Manu Falcon depuis la grande échelle ! pic.twitter.com/30FPacIuSx — SDIS 59 (@Sdis59) July 9, 2020

Un bal caritatif pour l'Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers

Coronavirus oblige, pas de bal des pompiers cette année. Mais il en fallait plus pour décourager les pompiers de la caserne de Lille Bouvines. Pour ne pas laisser passer l'événement annuel, la caserne organise un bal des pompiers virtuel en direct sur Facebook et Youtube le 14 juillet à 19 heures."Les grands rassemblements étant proscrits car, rappelons-le, la crise du coronavirus n’est pas terminée, une idée a germé dans la tête de nos sapeurs-pompiers nordistes : faire danser la France entière en mode virtuel", explique le Service départemental d'incendie et de secours du Nord.Pour l'occasion, les pompiers ont fait appel au DJ lillois Manu Falcon, spécialisé dans les remix des tubes des années 80, dans l'esprit exact du bal qu'ils souhaitaient organiser. Sans public dans la caserne, il sera chargé d'animer la soirée dans un lieu un peu particulier.Pour l'occasion le DJ sera installé dans une nacelle d'un camion de la caserne, tout en haut de la grande échelle. Si tous les risques ont bien été contenus par les pompiers pour organiser l'événement en toute sécurité, cela n'en reste pas moins impressionnant.La nacelle s'élèvera à 19 mètres du sol et 7 caméras seront utilisées pour filmer le DJ, une immense logistique mise en place par l'association co-organisatrice, Monkey's Live.Cette idée est née d'un partenariat entre la caserne de Lille Bouvines, le Service départemental d'incendie et de secours du Nord et l'association Monkey's Live, qui a pour but de mettre en avant des lieux insolites du Nord et du Pas-de-Calais.Créée en plein confinement, l'association réunit bénévolement des professionnels de l'événementiel, qui faute de travail en raison de la crise sanitaire, ont choisi de mettre leurs compétences et leur matériel à profit pour organiser des actions insolites.Ce bal des pompiers virtuel pour le 14 juillet est à l'heure actuelle "le seul connu par la caserne en France", rapporte Lille Bouvines.Les vues de l'événement et les dons des spectateurs seront entièrement reversés à l'Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers, une association chargée de venir en aide aux enfants ayant perdu un parent pompier.