1700 bougies en hommage aux victimes de la pollution atmosphérique dans la métropole lilloise en 2018

Hécatombe sanitaire

1700 bougies pour les victimes de la pollution atmosphérique dans la métropole lilloise

. Ce chiffre vient de Santé Publique France. 14% des décès annuels constatés dans le Métropole lilloise.Ce jeudi matin, devant le siège de la, 1700 bougies, symbolisant ces 1700 morts attribués à la pollution atmosphérique. A l'initiative de cette action choc, l'association "Les amis de la terre", qui entend alerter les autorités. Réunis dès l'aurore, ces militants associatifs ont voulu rendre hommage à ces victimes invisibles."On dit rarement qu'une personne est morte de pollution, explique Christopher Lienard, Président "les amis de la terre" Nord. Ça passe relativement inaperçu. Le but c'est donc de rendre ça visible.On ne meurt pas de pollution, mais de problèmes pulmonaires ou cardiovasculaires aggravés par la mauvaise qualité de l'air. Et dans la métropole lillloise, les militants l'ont rappelé, la situation est mauvaise. "Pendant l'année 2018, on a eu plus de 66 jours de pollution aux particules les plus fines les néfastes pour la santé", rappelle Michel Eyraud, responsable qualité de l'air dans l'Association Nord écologie Conseil.Des mesures indépendantes révèlent même une pollution supérieure, l'air serait mauvais 2 jours sur 3. Les militants réunis ce matin exigent des mesures urgentes.Les militants espèrent trouver un écho à l'intérieur du siège de la Métropole lilloise. Le premier séminaire sur la santé environnementale s'y déroule toute la journée.