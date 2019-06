La 24ème gay pride, ou marche des fiertés, festive et revendicative à Lille

bah si demain j’ai pas de câlin à la pride de Lille je : pleure pic.twitter.com/n5ArCHGp7i — enzocamping (@EnzoCamping) 31 mai 2019

L’année dernière, la 23ème marche des fiertés organisée à Lille avait attiré 18 000 personnes dans les rues de la ville selon les organisateurs. Et les organisateurs attendent du monde ce samedi après-midi, le soleil étant au rendez-vous.Sur les réseaux sociaux, certains se préparent déjà à défiler dans les rues de la ville.… à l’effigie du drapeau, symbole de la communauté LGBTI+.Un événement festif et revendicatif pour les droits des personnes LGBTI+. Cette année résonne tout particulièrement car la Pride de Lille fête lesde cette marche, créée pour la toute première fois en 1969 à New-York après les émeutes de Stonewall.Dans l’édito des organisateurs de la pride lilloise édition 2019, plusieurssont listées, comme l’accès à la PMA pour tous, un changement d’état civil libre et gratuit pour les personnes Trans’ ou encore l’accès au don du sang pour les personnes homosexuelles.Le programme de l'après-midi et de la soirée s'annonce chargé. Dès midi, plusieurs dizaines d'associations seront présentes place de la République pour un. Le cortège devrait prendre la direction de la gare pour remonter la rue Faidherbe vers la Grand Place, avant de se diriger vers la rue Solférino.La fête devrait se poursuivre toute la nuit.Dans la région, la prochaine marche des fiertés est prévue à, samedi 8 juin.