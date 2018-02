36 ans après, les Stocks retrouvent leur public à Marcq-en-Barœul

36 ans après, les Stocks retrouvent leur public

Retour vers le futur

Il avait promis de, il a tenu parole. Desde la grande époque, il ne reste que lui : Christophe Marquilly, et un, de l'époque... "", s'exclame un fan en montrant la place de concert de l'époque. "Les Stocks", explique un autre. "Téléphone, pour nous, c'est rien.: les Stocks enregistrent leur premier album. Un live lors d'un. 36 ans plus tard, l'artiste a livréà ses fans, exactement."Je ne suisj'aime bien les bons souvenirs, et c'est vrai que ce concert", explique Christophe Marquilly. "C'est tout bénéfice de pouvoir jouer ce soir."Dul'homme glisse vers lede ses deux albums solo., prêt à le suivre partout où il va. "C'est toujours pareil, on n'a pas vieilli ! C'est trop bon, on y retournera, on viendra encore !" s'enthousiasme un spectateur. "C'était un super concert, c'était magnifique", ajoute un autre.Le bain de jouvence s'est terminé avec, le morceau phare des Stocks. Après 3 heures de bon vieux rock, et de guitare saturée.