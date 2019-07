A25 - Englos : les pompiers publient des images saisissantes de l'accident qui a fait un mort ce mardi

Accident d"Englos : vidéo publiée par les pompiers du Nord

Il ne reste pas grand chose de la voiture. Complètement écrasée entre deux camions. Les images publiées par les pompiers du Nord font froid dans le dos. On y voit clairement qu'un poids lourd est passé par-dessus la voiture, qui est allé s'encastrer sous le camion de devant. Dans cet accident qui est survenu mardi matin sur l'A25 au niveau d'Englos (Nord), le conducteur, âgé de 57 ans, originaire du Nord, est décédé.Le chauffeur du poids lourd, choqué, est désormais entendu par la police. Ce mercredi, il est toujours en garde à vue. Les enquêteurs veulent désormais comprendre ce qui s'est passé.Vitesse excessive, problème de freinage, non respect des distances de sécurité, portable au volant, problème mécanique ? Toutes les hypothèses sont envisagées.Les camions impliqués ont été saisis et sont en cours d'expertise. La cabine du poids lourd qui était à l'arrière a été fortement endommagée mais la police a tout de même pu récupérer le chronotachygraphe, (la "boîte noire"), selon une source proche de l'enquête. La téléphonie va également être analysée minutieusement.