L'académie de Lille affiche 77,1% de reçus au Bac dès le premier tour

Oraux de rattrapage lundi et mardi

78,5% de reçus au Bac général, 76,4 % au Bac techno, 75,4% au Bac Pro. Voici les résultats communiqués par le rectorat de Lille ce vendredi soir. Toutes séries confondues, cela fait une moyenne de 77,1%.Il s'agit des résultats du premier tour, ils sont légèremenet en baisse, d'un point, par rapport à 2018.Parmi les quelques 47 600 candidats qui passaient le Bac dans l'académie de Lille, ce n'est pas complètement fini pour 6657 d'entre eux.Ceux-là devront passer les oraux de rattrapage les lundi 8 et mardi 9 juillet, avant de valider, ou non, le précieux sésame.Quant aux notes définitives, elles sont encore pour certains conditionnées par la fin de la grève des enseignants de philosophie , opposés à la réforme du baccalauréat. Entre 4000 et 8000 copies de l'épreuve de philosophie sont concernées par cette action de rétention des notes.Le Ministre de l'education Jean-Michel Blanquer a décidé d'attribuer les notes du contrôle continu en attendant.