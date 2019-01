Académie de Lille : des profs «stylos rouges» vont mettre des 20/20 à tous leurs élèves

20/20

Les stylos rouges - Académie de Lille Les stylos rouges - Académie de Lille Le 27 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, des personnels de l'éducation se sont regroupé‑e‑s, à Lille, pour constituer le collectif "Les stylos rouges -...

Oubliés ?

Après les "gilets jaunes", les "stylos rouges" : sur Facebook,veulent à leur tour se faire entendre et réclament une revalorisation de leurs salaires et de leur métier.Dans l'Académie de Lille, la page Facebook de ce mouvement contestataire, qui a grandi en dehors des organisations syndicales, regroupe 1500 personnes . leurs revendications ont été publiées il y a quelques jours :• Moins d'élèves par classe• Dégel du point d'indice et augmentation immédiate de sa valeur de 15 %• Abrogation des « réformes » du collège, du lycée et du bac, du lycée pro, de la loi ORE (Parcoursup) et du PPCR.• Revalorisation des statuts des métiers de l’éducation• Fin des statuts précaires des métiers de l'éducation (CDD et CDI).• Mise en place d’une médecine du travail• Aucune heure supplémentaire imposée• Rétablissement de tous les CIO et des Conseillers d’Orientation Psychologues pour s’occuper de l’orientation des élèves.• Amélioration de la qualité de la formation initiale et continue• Augmentation du budget de l'Éducation NationaleLes modes d'action du mouvement ont également été détaillés. Il a notamment été annoncé que dès lundi, certains profs noteraient toutes leurs copies avec un 20/20.. Le ministère ne pourra pas nous reprocher de faire un geste pour que tout le monde ait ses examens », explique à 20 minutes un des « stylos rouges » nordistes . En fait, les élèves seront évalués normalement mais les vraies notes ne seront pas transmises.Des piquets de blocage "" sont également annoncés.Ce samedi, certains de ces « stylos rouges » se réunissent devant l’école Rollin-Quinet, à Lille.également pour une manifestation ce samedi à Lille.a en effet décidé d'appeler à participer à la marche lilloise des gilets jaunes à 13H30, Place de la République.« On écoute, on observe, c’est un mouvement qu’on prend au sérieux », souligne-t-on au ministère de l'Education nationale. Mais « sur un certain nombre de points, comme le pouvoir d’achat, le dialogue social, le respect des professeurs, des réponses ont déjà été apportées », assure-t-on.Le mouvement national des "stylos rouges" est né le 12 décembre, deux jours après l'allocution du président Emmanuel Macron, qui a tenté de calmer la colère des "gilets jaunes" en annonçant une série de mesures sociales, dont une hausse de 100 euros des salaires au niveau du Smic. D'une poignée de membres au départ, il en comptait début janvier près de 50.000, essentiellement des profs mais aussi des membres du personnel (psychologues, conseillers d'éducation...). "Au départ, nous avons créé ce groupe Facebook, +Les stylos rouges en colère+, car nous avions la sensation d'être oubliés par le Président", explique Jennifer, l'une de ses fondatrices, une professeure des écoles en Normandie, qui ne souhaite pas donner son nom complet."On exprime notre grogne depuis des années, on aurait bien aimé qu'il fasse aussi des annonces en faveur des personnels de l'Éducation nationale, car c'est l'État notre employeur".