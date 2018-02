L'aéroport de Lille - Lesquin évacué après la découverte d'un bagage oublié

C'est désormais une procédure automatique lorsqu'un sac ou une valise est trouvé sans son propriétaire. Ce dimanche matin, peu après 9h, une sacoche est repérée en salle d'arrivée, à l'aéroport de Lille - Lesquin. Les pompiers arrivent sur place et décident d'évacuer momentanément les lieux.



"Ça n'a duré qu'une quinzaine de minutes", indique l'aéroport. A cette heure-là, il n'y a pas encore de vols : l'aéroport est presque vide. Les démineurs arrivent pour lever les suspicions. Il s'agissait bien d'une sacoche oubliée... "Ce monsieur a été pris par l'enthousiasme des retrouvailles et l'a oubliée là. Malheureusement, ils sont partis en vitesse en voiture", précise l'aéroport.



L'opération, rapide, n'a eu aucune incidence sur le trafic et le fonctionnement de l'aéroport. L'occasion de rappeler aux usagers l'importance d'être attentif à ses bagages...