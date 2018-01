Aéroport Lille-Lesquin : de nouvelles destinations desservies en 2018

ce matin, les passagers sont au rendez-vous du premier vol Lille-Pau avec @hopinfos pic.twitter.com/MU2XYj91ep — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) 23 décembre 2017

va continuer de se développer en 2018. Avec un trafic de, un record, l'aéroport espère franchir cette année le cap des 2 millions de voyageurs. Pour ça,vont être proposées.Hop, la compagnie low-coast d'Air-France proposera des vols versà partir du 23 juin 2018. Cette liaison saisonnière est prévue seulement une fois par semaine, le samedi.Hop proposera également des(sauf le samedi), dès le 25 mars. Ces vols, qui devraient être fonctionnels toute l'année, seront disponiblesle directeur de l'aéroport, se dit largement confiant. "Pour moi, ça va marcher. Beaucoup de Belges vont dans le Finistère, et il faut aussi souligner qu'entre le Nord et la Bretagne, le TGV n'est pas du tout pratique".Pour rappel, dessont également proposées depuis le 23 décembre et jusqu'au 17 mars,Pour l'étranger,etseront désormais accessibles aux Nordistes depuis l'aéroport local. Burgas sera desservie de fin mai à début septembre. Dernière nouveauté, quatre vols pour la Martinique seront proposés au mois d'avril.Voilà de quoi booster encore un peu le développement de l'aéroport. Même si 43% des passagers viennent d'ailleurs pour visiter la région, souligne Jean-Christophe Minot.