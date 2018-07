Affaire du Grand Stade : le Parquet requiert un non-lieu sauf pour Damien Castelain

Je pensais que le Parquet était là pour défendre les intérêts du peuple, pas ceux de quelques politicards.

Poursuites ou non ?

L'affaire du Grand Stade, c'est quoi ? L'affaire commence par une plainte pour faux en écriture publique déposée en 2010 par Eric Darques, ancien élu de Lambersart qui lutte contre la corruption en politique. En cause, un second rapport adressée au élus de la MEL qui contredit le premier et donne la meilleure note au groupe Eiffage, qui remportera le contrat... malgré un surcoût de 108,5 millions d'euros. D'après Eric Darques, ce rapport aurait été écrit après le vote. Y a-t-il eu favoritisme envers le groupe Eiffage, qui était alors en concurrence avec le consortium Norpac-Bouygues ? En 2012, une information judiciaire est ouverte. A la demande du juge Gentil, en 2016, l'enquête s'étend et des investigations sont menées sur des soupçons de "corruption" et de "trafic d'influence". Une partie de l'enquête qui aboutit, en avril 2017, à la mise en examen de Damien Castelain, Henri Segard, Michèle Demessine, Alain Létard et Jean-Luc Vergin.

D'après l'avocat d'l'ancien maire de Comines,pour son client ainsi que pour les autres personnes poursuivies dans, à l'exception du président de la MEL"Aux termes deet argumentées, le Parquet de Lille reconnaît que les accusations portées à l'encontre d'Henri Ségard sontetne peut lui être imputé", précise l'avocat dans un communiqué, confirmant une information de la Voix du Nord "Je ne suis pas surpris du tout", commente Eric Darques, à l'origine de la plainte. "Mais je pensais que le Parquet était là pour."Le Parquet indiquerait notamment que le Code pénal Plusieurs éléments avaient pourtant été apportés au dossier, commepour le Grand Prix de F1, payé par Eiffage et auquel auraient participé Damien Castelain, Henri Segard ainsi qu'un cadre d'Eiffage.Henri Segard aurait également bénéficié d'unen juin 2008 pour le match de l'Euro France - Roumanie. Enfinpour sa terrasse."Le Parquet indique que le délit de favoritisme est constitué mais qu'il y a prescription car il est non-dissimulé. Pourtant il y anotamment par laL'expertise ordonnée par le Juge Gentil l'a démontré", précise Eric Darques. "De plus,Il le sera six ansc'est un délit continu."Henri Ségard, avait étépar le juge Jean-Michel Gentil, et placé sous contrôle judiciaire. Lesavaient également été mis en examen pour ". Un non-lieu a également été requis pour Michèle Demessine, alors présidente de la commission Grand Stade.En revanche, d'après Me Ruiz, le non-lieu n'est, pour qui desauraient été demandées. Celui-ci, contacté par l'intermédiaire de sa conseillère spéciale, n'a pas souhaité réagir.Ce sera au jugepar une ordonnance dont la date de publication n'est pas encore connue. "On espère", conclut Eric Darques. "Car le fond de cette affaire, c'est. C'est ça que j'ai l'intention de réclamer."