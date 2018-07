Affaire du Grand Stade : le procureur pointe la “conception de la moralité” de deux élus de la MEL

Un non-lieu partiel requis



Cadeaux d'Eiffage aux élus

Le procureur rappelle que l'acceptation de ces gratifications relève d'une "conception imprudente de la moralité publique". / © Médiacités

Entre les mains du juge

Le réquisitoire prononcé mardi dernier par le procureur de la République dans l'affaire du Grand Stade est, même s'il a requis un non lieu en raison de preuves insuffisantes pour caractériser le délit de corruption et de trafic d'influence.Dans ce document que Médiacités s'est procuré , la "conception imprudente de la moralité publique" de Damien Castelain, à l’époque vice-président à l’assainissement et à la commande publique, et Henri Ségard, président du Gadec, un groupe politique réunissant des maires des petites communes, est pointée.Cette note fait suite au non-lieu partiel requis par le Parquet , ce mardi, dans cette affaire devenue feuilleton judiciaire. Seul M. Castelain reste soupçonné de "recel"."Les éléments constitutifs du délit de favoritisme sont bien réunis mais l'infraction ne peut donner lieu à poursuite en raison de la prescription. La même analyse a conduit à requérir non-lieu pour les infractions de faux et usage de faux", considère le Parquet.Pour rappel, la Métropole avait retenu la candidature de l'entreprise Eiffage pour la construction du stade alors que son offre était plus chère de 108 millions d'euros.Le procureur admet qu'il y a eu des "cadeaux" de la part du groupe de BTP aux personnes mises en examen, dont Damien Castelain. Mais il estime que les. En clair, on ne peut pas prouver que ces cadeaux ont été offert en échange des voix des élus.Le procureur de la République de Lille n’écarte pas l’idée d’un "coup de cœur" pour les qualités architecturales du projet Eiffage. Il avance aussi le désir "d’imposer l’imperium du politique" vis-à-vis d’un dossier qui pouvait "être perçu comme imposé par les services techniques" et celui "d’afficher l’importance du Gadec [qui avait voté en faveur de la candidature d'Eiffage] dans la perspective des échéances politiques à venir", rappelle Médiacités.L'affaire est maintenant entre les mains du juge, par une ordonnance dont la date de publication n'est pas encore connue."On espère que ce sera une ordonnance de renvoi", conclut Eric Darques, ancien élu de Lambersart à l'origine de la plainte. "Car le fond de cette affaire, c'est 108,5 millions d'euros qui ont été spoliés à tous les habitants de la métropole. C'est ça que j'ai l'intention de réclamer."