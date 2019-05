L'agriculture de l'Union européenne peut-elle être verte ?

Plus l'exploitation est grande, plus les aides sont conséquentes

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER).

Appliquée dès 1962, la PAC, Politique agricole commune, est une des premières politiques des l'Union européenne. Elle a trois objectifs : stabiliser les prix, soutenir les agriculteurs et nourrir le continent.La PAC représente 43 % du budget européen. En rencontrant deux agriculteurs, Alain Dupont et Laurent Desbuisson, on comprend que les aides sont distribuées de façon très différente.Selon Alain Dupont, agriculteur conventionnel qui travaille 100 hectares, les aides de la PAC (autour de 300 euros par hectare), ont contribué à l'agrandissement des exploitations.Un reportage de Enora Foricher et Janice Bohuon à Thiant, Bois Grenier et LilleLaurent Desbuisson, agriculteur bio dans des circuits courts, n'est pas très concerné par la PAC. Il touche cependant des aides au maintien pour l'agriculture biologique, mais c'est limité.Quel visage aura la nouvelle PAC après 2020 ? Pour Alain Dupont, "la PAC oblige à avoir des pratiques plus vertueuses pour l'environnement, et cela va se renforcer puisque c'est le souhait de la société".Ecriture et réalisation : Janice Bohuon, Enora ForicherRédaction en chef : Océane Lerouge, Hélène SeingierAide au montage : Gabriel TardifRemerciements : Alain Dupont, Laurent Desbuisson, AMAP La Madeleine, Adam Nussbaum, Flora Beillouin, Quentin ObarowskiMusique : Give You the World - Alice Spence