"Alane" de Robin Schulz & Wes : cette chanson est un des tubes de l'été et elle est (un peu) nordiste

Robin Schulz & Wes - Alane (Official Music Video)

"Alané mba yi woma, wé / Ho tou sondé ho ma, yé" : vous avez peut-être chansé ou dansé sur ce refrain cet été. Cette chanson de Robin Schulz & Wes, baptisée "Alane" est beaucoup passée en radio. C'est aussi une des meilleures ventes des derniers mois en Europe : N°4 aux Pays-Bas, n°10 en Allemagne, n°30 en France... 11 millions de vues sur Youtube. Un tube qui a une histoire pas forcément connue des plus jeunes auditeurs."Alane" date en réalité de 1997. A l'époque, poussée par TF1, cette chanson est même devenue un tube de l'été : près d'1,5 millions d'exemplaires vendus en France, 10 millions dan le monde. Le chanteur, c'était déjà Wes, un Camerounais qui vivait alors à Lille avec sa famille et faisait notamment des interventions dans les écoles.C'est là qu'il avait rencontré Michel Sanchez, un musicien bien connu dans le Nord, notamment avec son groupe "Deep Forest", auteur de plusieurs albums populaires de world-music. Sanchez a composé et produit la chanson "Alane". Wes y a accolé des paroles en Bantoue kana, une langue africaine.Le DJ-remixeur allemand Robin Schulz ("Waves", "Prayer in C"...) avait alors 10 ans et ce tube, omniprésent à la radio dans toute l'Europe l'a marqué. Il a donc logiquement décidé d'essayer d'en faire une version 2020. "C’est Robin Schulz qui m’a contacté via Sony Music, raconte Wes à Actu.fr . Il adore cette chanson depuis qu’il a 10 ans. On s’est rencontré à Paris et on a passé un bon moment à rire ensemble et à parler musique. Nous sommes allés par la suite dans son studio en Allemagne. J’ai réenregistré l’ensemble d’Alane et il a travaillé de son côté pour l’interprétation tout en respectant le morceau et cette langue, le Bantoue Kana. Je suis toujours très ému de voir qu’elle peut donner autant de joie et de bonheur à toute l’humanité. »Wes apparait dans le clip de la version remixée (vers 2'20). Il habite désormais en Normandie et espère que ce remix va relancer sa carrière. Un nouveau single est en préparation.