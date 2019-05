Amel Bent : « Ça a été une épopée de faire mon album “Demain” »

À 33 ans, la star revient avec les 15 chansons de son album Demain. Un nouvel opus qui s'est fait attendre cinq ans : "J’ai toujours eu du mal à concilier ce que j’aime de la musique black, américaine, de l’urbain et du hip-hop … et tout ce que j’aime de la chanson française d’Aznavour à Brel, leurs grandes mélodies et leurs grands textes. J’ai toujours eu du mal à faire face à tous ces impératifs, à me faire plaisir, à faire plaisir à mon public, à la maison de disque. Et depuis mon deuxième album "À 20 ans", je ne me souviens pas d’avoir été aussi honnête avec moi-même et avoir eu autant de liberté."

"Demain", le nouvel album d'Amel Bent



Une attente que l'artiste justifie aussi par la naissance de ces deux filles, Sofia et Hana, et le sentiment qu'elles ont provoqué chez elle : "Ce qui m’a valu cette longue pause, c’était ma peur de les abandonner en remettant mon costume de chanteuse."

L'album de ses rêves

Ce costume, Amel Bent le porte depuis qu'elle visait la lune et n’a jamais atterri. "Pour un artiste, c’est une chance énorme d’avoir une chanson qui lui fait de l’ombre comme ma "Philosophie". Ça veut dire qu’on a fait quelque chose de concret, qui est resté et qui est fort."

Le clip "Si on te demande" d'Amel Bent

Si on te demande : "Est-ce que je vais bien ?" Dis-leur qu'je suis mère, jamais une mère ne se plaint. Paroles de Si on te demande d'Amel Bent.



Avec pudeur, Amel Bent revient sur un moment qui a bouleversé sa vie de chanteuse. Il s’agit de son titre Charles, une chanson hommage à Aznavour. "La première chose que je voulais chanter dans cet album, c’était sur Charles Aznavour. J’ai toujours voulu lui dire des choses et lui dire combien je l’aime."



L'hommage d'Amel Bent à Charles Aznavour



Charles, ce texte qu’elle a gardé dans ses malles pendant plus de trois ans et qu’elle a finalement pu chanter à son mentor, quelques jours avant sa mort.



"Un jeudi de fin septembre, Charles est à Paris et il accepte de m’écouter. Je lui imprime le texte en énorme et je fonce là-bas. C’était merveilleux. Il était blessé au pied, mais il s’est levé et m’a embrassée après m’avoir écoutée."



Amel Bent chante "Charles" dans le 20h30 de France 2

Charles un prénom simplement, si j'osais un instant vous appeler Charles. Et de vos mélodies, de vos mots si précis, Charles, je n'ai rien oublié, des plaisirs démodés, paroles de la chanson Charles.

Des souvenirs du Nord Pas-de-Calais

Avec beaucoup d’humour, Amel Bent raconte ses petits souvenirs du Nord Pas-de-Calais.



Bière, gaufre ou maroilles pour Amel Bent ?