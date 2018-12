Annabelle Varane éliminée, fausses notes sur scène, Miss Tahiti sacrée : ce qu'il faut retenir de Miss France 2019

Quelques cafouillages

il y a clairement eu une grosse gaffe dans la séquence dans les coulisses ! Un sein nu en direct !! @SylvieTellier #MissFrance2019 @MissFrance — Noa Lucas (@NoaaLucas) 15 décembre 2018

Miss Lorraine vs le virus de la grippe #MissFrance pic.twitter.com/3JJRPzlNKT — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 15 décembre 2018

Le costume de miss Lorraine on en parle ou pas ? On dirait un microbe 🦠#MissFrance2019 pic.twitter.com/rGObME7rx7 — Tom Dulac (@tompatersof) 15 décembre 2018

Annabelle Varane dans le Top 12

NOOOOON PAS DE NORD PAS DE CALAIS CETTE ANNEE:((((?#MissFrance2019 — 👩🏻 (@likeorargent) 15 décembre 2018

Miss Tahiti, la victoire de celles "qui ont du mal à s'assumer"

JE L’AVAIS DIT !! MISS TAHITI ! AMPLEMENT MÉRITÉ ! ELLE EST MAGNIFIQUE ! 😍🎉🎉🙏🏻#Missfrance2019 pic.twitter.com/01o5Pjd7dj — ✿ (@morewilkz) 15 décembre 2018

Vingt ans que le titre n'avait pas été remporté par une Tahitienne. Et c'est bienpour son île. La victoire de la jeune femme passionnée de musique et joueuse de Ukulele est saluée partout. Elle faisait d'ailleurs partie des favorites du concours avec Annabelle Varane , Miss Nord Pas-de-Calais, qui ne sera pas la quatrième Nordiste en cinq ans à décrocher la couronne., elle, n'a pas passé les premières étapes de la sélection pour faire partie du top 12.Vous avez raté le sacre de la nouvelle Miss France ? Pas de panique, on vous résumeLe prime de TF1 venait à peine de commencer qu'. Alors que les caméras diffusaient des plans de la salle et de la scène, une image des Miss en coulisses est apparue à l'écran. Sauf que les demoiselles étaient en train de se changer.Résultat : l'une d'entre elle est apparue (furtivement). Et les internautes l'ont bien remarqué.Autre sujet à débat :lors de son premier passage sur scène. Les demoiselles défilaient dans leur costume régional, et celui d'Emma Virtz représentait. Florilège de comparaisons.L'exploit était à sa portée, mais la belle Nordiste a été éliminée juste avant que les cinq finalistes ne soient désignées. La soeur du champion du monde Raphaël Varane a étépour faire partie des 12 qui pourraient accéder à la couronne. Une sélection opérée quelques jours avant le show par un jury du comité.Ce sont ensuite les téléspectateurs et les jurés, à égalité, qui ont désigné les cinq finalistes du concours :. Et pas Annabelle Varane.Miss Picardie, elle, n'a pas passé les premières étapes de la sélection. Les réactions dene manquent pas...Le sacre de la belle tahitienne fait la (quasi) unanimité. Mais la reine de beauté n'a pas toujours eu cette apparence. A 18 ans, celle qui mesure 1,78 m. Elle en a depuis perdu 20. Vaimalama Chaves, aux yeux bleus, gris, voire verts selon la lumière, était en surpoids pendant son enfance, au point d'être, avait-t-elle récemment confié.Aujourd'hui, elle dédie sa victoire à toutes ces femmes qui ont du mal à s'assumer. "Pour moi,, c’est un état d’esprit, une façon de se comporter, une attitude., je suppose, a-t-elle expliqué à TV Magazine "J’ai décidé d’assumer qui j’étais après avoir été ronde. J’ai choisi dedevant vous avec toute la confiance que j’ai pu acquérir pendant 24 ans. J’ai pu, je les ai projetés à fond dans les caméras et je pense que c’est comme ça que j’ai gagné", poursuit-elle."Si je pouvais changer les choses,", a-t-elle répondu au jury, expliquant que "l'éducation, un pilier de la société, c'est ce qui permet de changer le monde."