Art Up ! : comment fixe-t-on le prix d'une œuvre d'art contemporain ?

En tant qu'artiste, c'est dur de fixer un prix soi-même

Art Up : comment fixer le prix d'une oeuvre ?

L'art contemporain, combien ça coûte ?

Faites une visite virtuelle d'Art Up !

Visite d'Art Up ! à Lille

Du 15 au 18 février, à Lille Grand Palais,pour la foire d'art contemporain Art Up ! Louis Martin Letartre, dit "LOMA", est un jeune peintre autodidacte de 25 ans, inspiré par le Street Art et la peinture contemporaine. Il est exposé par une galerie lilloise depuis quelques mois à peine"Le montrer aux gens et aussi en vendre, ça change la façon de faire, la façon de peindre" explique l'artiste-peintre. "Je ne me rendais pas compte des prix que je pouvais mettre pour mes œuvres. En tant qu'artiste, c'est dur de fixer un prix soi-même."Un grand format de LOMA coûte environ 1 000 euros. Un prix revu légèrement à la hausse depuis ses débuts par la galeriste de l'artiste, Sophie Doutriaux, qui a sa méthode pour estimer une œuvre."Je procède en faisant des petits essais en galerie" confie-t-elle. "Ensuite, si cela fonctionne, je tente une exposition, avec un petit peu de communication autour."Mais pour être côté sur le marché de l'art il faut passer par un commissaire priseur et une vente aux enchères."On a des repères" note Pascale Morelle-Marchandet, commissaire-priseure. Parmi les critères, l'école ou le genre, la technique utilisée et la qualité estimée du travail, permettent d'estimer un prix. Il est possible de négocier le prix d'une œuvre, généralement de l'ordre de 10%.Christine Defurne était en direct de Lille Grand Palais pour vous faire découvrir la 11eme édition de la foire d’art contemporain.Pour quelle œuvre craquer, quelles sont les valeurs sûres, quels sont les artistes internationaux et régionaux qui montent ? Visite guidée en compagnie de, le directeur d'Art Up !