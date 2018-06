Attaques véganes contre des commerces : la CPME dénonce des “comportements extrémistes”

"Stop spécisme"

Le 15 mai, la vitrine d'une boucherie située en plein centre de Lille a ainsi été recouverte par un tag "stop au spécisme", une action attribuée par la responsable du magasin à des militants de la cause végane.

Le 18 mai, la devanture d'une poissonnerie a également été dégradée, avec le même message ("stop au spécisme") inscrit sur le volet roulant.

Le 4 juin, un restaurant "Canard street" a aussi été pris pour cible

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a condamné mercredi les actes de vandalisme survenus récemment contre des boucheries et une poissonnerie lilloises, dénonçant les" de militants végans."Des commerçants bouchers, poissonniers ont été récemment l'objet d'attaques de la part d'extrémistes véganes", souligne dans un communiqué la CPME, jugeant "impératif de ne pas tolérer ou laisser se développer des comportements extrémistes". "Les commerçants n'ont pas vocation à servir de victimes expiatoires à quelques excités incapables de se rendre compte par eux-mêmes qu'ils desservent la cause qu'ils entendent promouvoir", insiste l'organisation patronale.Plusieurs attaques ont été recensées ces dernières semaines contre des commerces lillois, principalement des boucheries, victimes de jets de projectiles et de peinture, bien recouvertes de faux sang.Le(du latin "species", l'espèce) est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment entre l'être humain et les animaux."Si la question du bien-être animal est un véritable sujet, rien n'excuse ni ne justifie ces actes de vandalisme. Aucun courant de pensée, philosophique ou règle de vie ne doit entraîner de violences", met en garde la CPME.