Au LOSC, la crise est déclarée : Marc Ingla sur le départ, Christophe Galtier s'exprime

Gérard Lopez absent de Luchin

Cette crise interne, que l'on sentait venir, a été révélée au grand jour jeudi par Christophe Galtier, qui s'est longuement exprimé dans L'Equipe . L'entraîneur du LOSC n'a pas caché le conflit interne qui agite le club depuis plus de deux mois. Le directeur général Marc Ingla, et le conseiller sportif Luis Campos. Le courant visiblement ne passait plus entre le Catalan et le Portugais depuis le mercato (le marché du recrutement) et le départ de Loïc Rémy.L'attaquant lillois devait prolonger son contrat de 2 ans (plus une 3année en option) sous l'impulsion de Campos. Mais les conditions auraient été revues par Ingla au sujet du versement d'une prime à l'agent de Rémy. Ce dernier s'est braqué et s'est alors engagé avec le club italien de Benevento, qui ne l'a finalement pas retenu suite à une visite médicale négative. L'ancien international joue aujourd'hui au club turc Caykür Rizesport.Un conflit s'est engagé entre les deux hommes forts du LOSC, mis en place par le président Gérard Lopez, très absent de Luchin. Luis Campos n'est plus apparu à Lille depuis trois mois, et les rumeurs de départ se sont multipliées.Mais ce bras-de-fer a visiblement tourné en faveur du recruteur portugais, L'éminence grise de Lopez est la clé de voûte du trading efficace réalisé depuis deux ans par le LOSC. RMC a annoncé la démission du directeur sportif . Une démission justifiée par des raisons familiales – la famille de Marc Ingla est restée à Barcelone – mais surtout conflictuelles.Christophe Galtier a regretté dans son entretien à L'Equipe de ne plus avoir de nouvelles de Luis Campos depuis le 20 août. Il en dira sans doute plus lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match (ce dimanche, Lille-Lorient à 21h) prévue à 12H45 ce vendredi.