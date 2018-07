Avelin : top départ du Tour de France pour les salariés de l'entreprise Doublet

Travailler, et profiter du Tour

monte. Les 69 salariés de l'entreprisesont sur le départ. L'aventure va durer un mois. Mais avant cela, c'est l'heure des dernières consignes."On va vous demander, une fois que vous avez déchargé votre camion, de ne pas laisser les clés sur le contact,de ne pas laisser les portes ouvertes", rappelle-t-on avant le départ.Depuis, l'entreprise assure la signalisation etdu tour. Stanis Nowak, 24 ans, y participe pour la première fois. ", forcément. Dès qu'il passait dans la région j'allais le voir", sourit le jeune salarié. "Avoir l'opportunité de travailler dedans, c'estD'autres équipiers comme Romain Nouvet sontLui part pour la 3e fois. Et cette année encore, c'est dans ce bus qu'il va vivre, dans cette couchette qu'il dormira. "L'ambiance ? Déjà il faut faire la part des choses entreaprès... C'est profiter des moments de repos pour", explique Romain Nouvet.Quelques jours avant le départ, un autre convoi à quitté l'entreprise :Des barrières, des panneaux publicitaires. Il aura fallupour préparer ces installations."Depuis le mois de janvier on est en phase de, proposition de nouveaux produits, améliorations... Et depuis le mois d'avril on est vraiment", précise Thomas Petitprez, chef de projet Tour de France.Les hommes en bleu parcourrontde Tour de France. Une belle expérience.