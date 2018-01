Un avocat lillois remporte le concours de plaidoiries pour les droits de l'Homme

#ConcoursPlaidoiries Le prix du Mémorial et de la Ville de #Caen @CaenOfficiel (8 000€) est décerné à Antoine Chaudey pic.twitter.com/d6Z7gz2o7T — Le Mémorial de Caen (@CaenMemorial) 28 janvier 2018

#ConcoursPlaidoiries 2nde partie du concours de plaidoiries des avocats - "Deux ans sous état d'urgence " par Antoine Chaudey, Barreau de #Lille pic.twitter.com/lVpyYX6dJE — Le Mémorial de Caen (@CaenMemorial) 28 janvier 2018

Le 29e concours international de plaidoiries pour les droits de l'Homme a récompensé ce dimanche, au Mémorial de Caen, unIl s'agit, qui a prêté serment en 2014. Il remporte la somme deLe jeune avocat a livré une analyse critique de. "À travers l'histoire de Maxime, assigné à résidence, j'ai voulun, et les menaces que celle-ci fait peser sur la protection de nos libertés fondamentales", a-t-il expliqué.Il a rappelé que malgré la fin de l'état d'urgence,à travers la nouvelle loi antiterroriste. Vous pouvez entendre quelques extraits de sa plaidoirie dans le sujet réalisé par nos confrères de France 3 Normandie ci-dessous.Les dix finalistes retenus ont plaidé devant un large public et un jury composé de personnalités du monde juridique et médiatique, ainsi que d'associations de défense des droits de l'Homme. Le jury était présidé cette année par l'ex-avocat général, magistrat honoraire.