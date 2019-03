La Bassée : à 209 km/h au lieu de 90 sur la RN 47 et positif aux stupéfiants, coup de gueule des gendarmes

Les gendarmes sont agacés : "Messages de prévention et contrôles de vitesse ont beau se multiplier,", écrivent-ils sur leur page Facebook . Dimanche dernier, les gendarmes deont contrôlé un automobiliste à 220 km/h,. Au lieu de 90 km/h. Cela s'est passé sur la RN 47 entre Lens et Illies.Et ce n'est pas fini. Le conducteur a également été contrôlé positif aux stupéfiants. Le véhicule a été immobilisé immédiatement et le permis suspendu."Ces comportements ne sont plus tolérables, écrivent les gendarmes.Le même week-end, un automobiliste a été contrôlé à. Il présentait, lui, un taux d’alcoolémie supérieur à 1,20 grammes par litre de sang.