Comment la poupée du “P"tit quinquin” (du XIXème siècle !) a été retrouvée (presque) par hasard

Au fait, vous connaissez les paroles de "Dors m'in p'tit quinquin" ?

"Dors, min p'tit quinquin

Min p'tit pouchin

Min gros rojin !

Te m'feras du chagrin

Si te n'dors point j'qu'à d'main."

Ainsi l'aut' jour eun' pauvr' dintellière

In amiclotant sin p'tit garchon

Qui, d'puis tros quarts d'heure, n'faijot que d' braire

Tâchot l'indormir par eun' canchon.

Ell' li dijot : "Min Narcisse

D'main t'aras du pain d'épice,

Du chuc à gogo

Si t'es sache et qu' te fais dodo.

Et si te m'laich' faire eun' bonn' semaine

J'irai dégager tin biau sarrau

Tin patalon d'drap, tin giliet d'laine,

Comme un p'tit milord, te s'ras faraud !

J' t'acat'rai, l'jour d'la ducasse

Un porichinell' cocasse

Un turlututu

Pour juer l'air du Capiau-pointu

Nous irons dins l'cour Jeannette-à-Vaques,

Vir les marionnettes comme te riras

Quind t'intindras dire un doup' pou Jacques !

Par l'porichinelle qui parle magas

Te li mettras dins s'menotte,

Au lieu d'doupe un rond d'carrotte

Il t'dira merci

Pins' comme nous arons du plaisi !

Et si par hazard sin maîte eus'fâche,

Ch'est alors Narciss' que nous rirons

Sans n'avoir invie, j'prindrai m'n'air mache,

J'li dirai sin nom et ses surnoms

J'li dirai des fariboles,

I m'in répondra des drôles

Infin, unchacun

Verra deux spectac' au lieu d'un

Alors serr' tes yeux, dors min bonhomme,

J'vas dire eun'prière à p'tit Jésus,

Pou qu'i vienne ichi, pindint tin somme,

T'faire rêver qu'j'ai les mains plein's d'écus,

Pou qu'i t'apporte eune coquille,

Avec du chirop qui guille

Tout l'long d'tin minton

Te pourlèqu'ras tros heur's du long

L'mos qui vient, d'Saint-Nicolas ch'est l'fête,

Pour sûr au soir i viendra t'trouver

I t'f'ra un sermon et t'laich'ra mette,

In-d'sous du ballot un grand painier

I l'rimplira si t'es sach',

D'sait-quoi qui t'rindront bénache

Sans cha sin baudet

T'invoira un grand martinet

Ni les marionnettes, ni l'pain d'épice,

N'ont produit d'effet ; mais l'martinet

A vite rappajé eul'p'tit Narcisse,

Qui craignot d'vir arriver l'baudet

Il a dit s'canchon-dormoire,

S'mère l'a mis dins s'n'ochennoire

A r'pris sin coussin,

Et répété vingt fos ch'refrain

La traduction en français

Ainsi l'autre jour une pauvre dentellière,

En berçant son petit garçon,

Qui depuis trois quarts d'heures ne faisait que pleurer,

Tâchait de l'endormir avec une chanson,

Elle lui disait "min narcisse,

Demain tu auras du pain d'épice,

Des bonbons à gogo, si tu es sage et si tu fais dodo."

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Et si tu me laisses faire une bonne semaine,

J’irai chercher ton beau sarrau

Ton pantalon de drap, ton gilet de laine,

Comme un petit Milord tu seras faraud !

Je t’achèterai, le jour de la ducasse,

Un polichinelle cocasse

Un turlututu, pour jouer l’air du chapeau pointu

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Nous irons dans la cour, Jeannette-aux-Vaches,

Voir les marionnettes comme tu riras

Quand tu entendras dire un sou pour Jacques,

Par le polichinelle qui parle mal

Tu lui mettras dans sa main,

Au lieu d'un sou un rond de carrotte

Il te dira merci, parce comme nous, il prendra du plaisir !

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Et si par hasard son maître se fâche,

C’est alors Narcisse que nous rirons

Sans n’avoir envie, je prendrai mon air méchant,

Je lui dirai son nom et ses surnoms

Je lui dirai des fariboles,

Il m’en répondra des drôles

Enfin, chacun verra deux spectacles au lieu d’un

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Alors serre tes yeux, dors mon bonhomme,

Je vais dire une prière au petit Jésus,

Pour qu’il vienne ici, pendant ton somme,

Te faire rêver que j'ai les mains pleines d'écus,

Pour qu'il t'apporte une brioche,

Avec du sirop qui coule

Tout le long de ton menton, tu te pourlécheras trois heures du long

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Le mois qui vient, c'est la fête de St Nicolas,

C'est sûr au soir il viendra te trouver

Il te fera un sermon et te laissera mettre,

En-dessous du ballot un grand panier

Il le remplira si tu es sage,

De choses qui te rendront heureux

Sinon son baudet t’enverra un grand martinet

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain

Ni les marionnettes, ni le pain d’épice,

N’ont produit d’effet ; mais le martinet

A vite calmé le petit Narcisse,

Qui craignait de voir arriver le baudet

Il a dit sa berceuse,

Sa mère l’a mis dans son berceau

A repris son coussin, et répété vingt fois le refrain

Dors mon p'tit Quinquin, mon p'tit poussin, mon gros raisin

Tu me feras du chagrin, si tu ne dors point jusqu'à demain"