BFM se lance dans l'info locale à Lille et sur la Côte d'Opale

BFMTV lance lundi deux nouvelles chaînes d'information locale, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, forte du succès de ses déclinaisons locales à Lyon et Paris.Les nouvelles chaînes commenceront à émettre à 19H et s'adresseront pour l'une aux 3,3 millions d'habitants de la région de Lille et sa métropole, et pour l'autre au million d'habitants de la Côte d'Opale et de la Flandre maritime, selon un communiqué . Il s'agit de la transformation des chaînes Grand Lille TV et Grand Littoral TV, déjà existantes.Disponibles sur les canaux 31 et 32 de la TNT régionale ainsi que sur les box et via une application dédiée, elles traiteront des grands événements de l'actualité locale, de la météo, des conditions de circulation, des conditions de transports en commun, des résultats sportifs et des sorties et loisirs de la région.L'information locale est l'un des axes stratégiques du développement de BFMTV qui se déploie région par région, appliquant les recettes d'une autre chaîne de sa maison-mère Altice, la chaîne News 12 à New York.BFM a ainsi lancé fin 2016 la chaîne d'info locale en continu BFM Paris, qui revendique près de 600.000 téléspectateurs par jour, puis en septembre 2019 BFM Lyon, qui en attire près de 140.000 quotidiennement. D'autres projets sont à l'étude, notamment à Strasbourg, Marseille, Montpellier ou encore Toulouse.