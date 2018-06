Le bilan de Martine Aubry à Lille “de plus en plus contesté”, selon le député Adrien Quatennens

"Il y a des choses qui ont été faites qui sont bonnes, tout n'est pas à jeter", a affirmé M. Quatennens, auquel certains prêtent des ambitions municipales dans la capitale des Flandres.



Alors qu'on lui demandait si l'ancienne ministre du Travail, qui effectue actuellement son troisième mandat consécutif à la tête de la ville, était une bonne maire, le député LFI a répondu "oui et non": "il y a des choses qui me conviennent, d'autres non", a-t-il expliqué, soulignant toutefois que son bilan était "de plus en plus contesté", notamment en matière d'urbanisme et de gestion.



Candidat aux municipales ?

"Il y aura une liste emmenée par La France insoumise" pour les prochaines municipales à Lille, a-t-il confirmé, car "compte tenu des positions acquises par LFI sur Lille, nous avons une responsabilité".



Lors des élections législatives de 2017, le parti de Jean-Luc Mélenchon avait remporté deux des cinq circonscriptions lilloises normalement acquises aux socialistes. M. Quatennens avait lui-même été élu avec 50,32% des voix face au candidat LREM Christophe Itier.



"Depuis plusieurs mois, nous travaillons méthodiquement" a fait savoir le député LFI. Alors que la tête de liste LFI à Lille n'est pour l'instant pas connue, le député de 28 ans assure qu'il ne se "projette pas" à ce poste. "S'il n'y a pas d'autres options que moi-même pour gagner, je prendrai mes responsabilités, mais ce n'est pas mon option préférée" a-t-il toutefois ajouté.