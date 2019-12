Bouteille explosive artisanale lancée contre des policiers à Lille : trois lycéens mis en examen

Sous contrôle judiciaire

Quatre jours après que des policiers ont été la cible d'une bouteille explosive artisanale , devant la gare Lille-Flandres, trois lycéens ont été présentés à la justice et mis en examen.Les trois jeunes – deux mineurs et un jeune majeur scolarisés dans un lycée de Lille – auraient projeté, mardi vers 12H30, une bouteille remplie d'explosif artisanal au sol en direction des forces de l'ordre qui sécurisaient la gare à l'occasion d'une manifestation contre la réforme des retraites . Cette bouteille avait explosé sans faire de blessé.Le parquet de Lille avait rapidement ouvert une enquête pour "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique", permettant l'interpellation d'un mineur et d'un jeune homme de 18 ans en fin d'après-midi au cours de la manifestation, puis d'une troisième personne mineure dans la soirée.À l'issue de leur garde à vue jeudi, les deux mineurs ont été présentés à un juge pour enfants, mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, a indiqué samedi le parquet de Lille à l'AFP, confirmant une information de la Voix du Nord Le suspect de 18 ans devait lui être jugé vendredi en comparution immédiate. Mais à la demande de l'avocat des parties civiles, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour "violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et "détention de substance explosive", a-t-on appris de source proche de l'enquête.Le suspect a donc été présenté vendredi soir à un juge d'instruction, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, selon le parquet, qui avait demandé une mise en détention provisoire.