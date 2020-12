Bouvines : une fillette de 7 ans miraculeusement sauvée après une chute dans un puits de 10 mètres

Une petite fille de 7 ans a chuté dans un puits de 10 mètres, alors qu’elle jouait dans le jardin du voisin. Même si elle ne savait pas nager, elle a pu s’accrocher à un tuyau avant d’être secourue par les pompiers. Une miraculée.

En début d’après-midi à Bouvines, une petite fille de 7 ans a été sauvée après une chute de 7 mètres dans un puits. Une intervention hors normes pour les sapeurs-pompiers et gendarmes du secteur. pic.twitter.com/9VIG0GcHVg — SDIS 59 (@Sdis59) December 9, 2020

La fillette de 7 ans n'a pas paniqué et a pu être sauvée par les pompiers. • © SDIS 59

Le dénouement de cette histoire aurait pu être tragique, mais elle se termine de la meilleure des façons. En début d’après-midi, trois enfants d’une même famille jouent dans le jardin d’un voisin à Bouvines. C’est alors que la fillette de 7 ans marche sur une plaque. Celle-ci se dérobe et l’enfant tombe alors dans le puits profond de 10 mètres.La chute de la fillette est estimée à 7 mètres puisqu’il y a environ 3 mètres d’eau au fond du puits. Même si elle ne sait pas nager, la jeune fille est consciente, accrochée à un tuyau de pompage et ne panique pas. Quelques secondes plus tard, sa mère prévient les pompiers.Les gendarmes, premiers sur les lieux, envoie une corde à la fillette pour qu’elle puisse s’y accrocher et ne pas s'épuiser. À l’arrivée des pompiers, l’un d'eux descend dans le puits pour porter secours à l’enfant. Après quinze minutes passée dans l'eau, elle est finalement remontée et réchauffée dans le véhicule de secours. Elle s'en sortira indemne.