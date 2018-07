“A la braderie” : écoutez la chanson du Raoul Band, hymne à la braderie de Lille

La chanson qui manquait à la braderie

A La Braderie : le nouvel hymne de la braderie de Lille

Seule chanson inédite de l'album "Les gens du Nord"

" À la braderie on vend du vent / Un bout d’sa vie / Un bout de sin temps / C’est sous la pluie / Le plus souvent / Le ciel est gris / Mais pas méchant".Voilà pour le refrain de la chanson qui pourrait bien devenir LE tube de la braderie 2018." vient de sortir et est disponible depuis jeudi sur les plates-formes de téléchargement et de streaming.On la doit au Raoul Band, groupe de joyeux drilles formé l'an dernier pour célébrer les 40 ans de la disparition de Raoul de Godewaersvelde . Il a été créé par Jules Delbarre, petit-fils du plus célèbre des chansonniers du patrimoine Ch'ti.mais aussi les chansons paillardes des Capenoules, et porte désormais l'hymne d'une braderie qui n'avait pas encore sa chanson, un comble pour un rendez-vous annuel établi depuis le XIIème siècle.Les paroles d'"" sont signées Christian Vié, auteur et compositeur régional, à qui on doit des titres de Jean-Louis Aubert ou Doc Gynéco, et plus récemment de Florent Pagny ou encore Suzane Grimm.Pour son, il n'a rien oublié. On est dans le bain dès le premier couplet :" Y a des camelots des intiquaires / Plein eud’biblots des pots à terre / Des cornets d’frites moules marinières / Des grands joujoux et des rombières / Y a des grigri y a des commodes / Des types assis des pas commodes / Des vieux jouets dont on n’veut plus / Et des briquets qui n’marchent plus / Des beaux colliers et des souvenirs / Qu’in va brader avant d’partir"." est aussi la seule chanson inédite de l'album "" qui sortira le 31 août, avec tous les classiques du Nord repris par une foule de célébrités ch'tis, de Line Renaud aux Miss en passant par Yolande Moreau ou Dany Boon.Il reste aux Lillois à s'approprier cette chanson. Ou pas. Rendez-vous les 1er et 2 septembre dans les rues de Lille pour en juger.