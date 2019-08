Braderie de Lille : ce bar vous offre une pinte de bière contre une bouteille remplie de mégots

Privilège Lille On peut être responsable, et se faire plaisir!! Participons tous a l... a propreté de notre ville! On se charge pour vous de recycler !!! Et oui, le privilège ne recule devant aucun sacrifice! @lillemaville @lille_france @privilegelille @gaylille59000

#FillTheBottle : le défi qui nettoie la Terre des mégots jetés par terre

C'est l'initiative écolo de cette Braderie : un bar lillois promet d'offrir une pinte de bière à tous les clients qui ramèneront une bouteille remplie de mégots. "Participons tous à la propreté de notre ville", propose l'établissement Le Privilège, situé rue Royale à Lille.L'offre vaut pendant les deux jours de la Braderie, de samedi à dimanche, et le bar propose de prendre en charge le recyclage des déchets récoltés. Un défi qui n'est pas sans rappeler le "Fill the bottle challenge". Sur Twitter, des dizaines de milliers d'internautes ont participé à ce défi estival.Sous le hashtag #FillTheBottle, ils postaient photos et vidéos d'eux en train de descendre dans la rue pour ramasser des mégots et les stocker dans une bouteille en plastique. "Même à notre échelle, même avec des petits gestes simples, on peut faire changer les choses", revendique Amel , la lycéenne qui a lancé ce hashtag. Les bradeux répondront-ils à l'appel ?