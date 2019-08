Braderie de Lille : tout ce qu'il faut savoir sur l'édition 2019

Teaser braderie de Lille



Des billets de train à 2€

10 000 bradeux sur 100 km de trottoirs pendant 33h non-stop... De quoi perdre la tête. La plus grande brocante d'Europe commence ce samedi 21 août dès 8h et se termine le lendemain, à 18h.À J-3, la rédaction vous donne toutes les info pour préparer au mieux l'édition 2019 de la braderie de Lille !



Si vous habitez dans les Hauts-de-France, vous pouvez profiter de l'offre de la SNCF, créée exclusivement à l'occasion de la braderie de Lille. Des billets de train sont en vente à 2€, 5€, 10€, 15€ ou 20€ en nombre illimité, au départ de n'importe quelle gare de la région, jusqu'aux gares de Lille. Ces billets sont accessibles depuis le 21 août.





Le temps sera avec les bradeux

Un concert gratuit le vendredi soir

Chaque secteur a sa spécialité

© Capture d'écran plan de la ville / Mairie de Lille

Une sécurité maximale

26 points d'accès surveillés

Près de 1000 blocs de béton pour empêcher toute intrusion de véhicule

3000 agents des forces de l'ordre, dont 700 agents des CRS

853 agents des serviecs de secours (Samu, pompiers, secouristes)

À côté de la braderie...

La météo est clémente ce week-end ! Un très beau temps est annoncé pour samedi et dimanche, avec des températures allant de 15°C pour les minimales, jusqu'à 31°C pour les maximales, selon Météo France En attendant que la braderie commence samedi matin, vous pouvez pousser la chansonnette en allant à un concert gratuit , vendredi 30 août dès 18h, dans la salle Grand sud de Lille. Des artistes comme Gauvain Sers, Cats on Trees, Joyce Jonathan ou Yannick Noah seront présents.Si vous êtes à la recherche d'un objet en particulier ou si vous êtes plus antiquaires que brocanteurs, pour gagner du temps, sachez que chaque secteur de la braderie a sa spécialité.Par exemple, les antiquaires sont largement représentés sur les boulevards Louis XIV et de la Liberté et les spécialistes des antiquités du Royaume-Uni sont situés entre les rues de La Porte de Roubaix et de l'Opéra.Vous pouvez aussi repérer où se situent les toilettes dans la ville, grâce au plan qu'a élaboré la mairie disponible sur leur site L'édition 2019, pour laquelle on attend près de 2 millions de personnes, n'y échappe pas. "On a mis tout ça en place pour avoir le plus haut niveau de sécurité possible", confie Jacques Richir, adjoint de Martine Aubry. La preuve en 5 chiffres :



Outre le traditionnel tas de moules, dont les coquilles seront d'ailleurs recyclées en carrelage, les activités à côté de la braderie sont nombreuses. Pour les plus sportifs, des courses de 5 km, 10 km et des semi-marathons sont organisés. Le départ et l'arrivée de ces 3 différentes courses ont lieu samedi rue du Ballon, à côté de la place du théâtre de la Madeleine.





D'un parcours de 21,1 km, le ​​​​semi-marathon, surnommé "Brader'y", commence à 9h, tandis que le 10 km commence à 11h, et le 5 km à 11h05.



Pour les collectionneurs de BD, une braderie de la BD est aussi organisée au palais des Beaux-Arts. Bouquinistes et libraires seront réunis samedi, de 10h à 19h, et dimanche, de 10h à 18h.



Une braderie des enfants existe aussi, pour que les petits Lillois puissent eux aussi vendre des jeux ou des livres et faire des bonnes affaires.





Pour se restaurer, hors les fameuses moules-frites, des food-trucks seront situés sur l'Esplanade, à côté de la place Rihour. Un village de commerçants s'y tiendra également ainsi qu'un village d'associations à la Porte de Paris.





Sans oublier l'élection de miss et mister moule samedi soir au Kolor bar, avec ambiance années 80, pour la deuxième fois consécutive.



Pour se déplacer jour et nuit

© ILEVIA

Comment s'équiper ?

Le métro et le tramway seront aussi en service non-stop, de samedi à partir de 5h du matin jusqu'au dimanche, à minuit. Les lignes de bus Liane 1 et 12 seront également non-stop toute la nuit de samedi à dimanche. Les véhicules sont interdits d'accès dans le centre-ville à partir du vendredi 30 août 19h, jusqu'à 1h du matin le lundi 2 septembre.Les lignes 14 et 86 circuleront jusqu'à 3 heures du matin et les Liane 2, Liane 7, Liane 90, Liane 91 et Liane 99, jusqu'à 2 heures du matin. Quant aux lignes 15, 16, 18, 50, L92, elles circuleront jusqu'à minuit. Plus d'infos sur le site d'Ilevia. Attention si vous avez prévu de vous déplacer à vélo ! Toutes les bornes V'Lille situées dans le périmètre de la braderie seront indisponibles du vendredi matin au dimanche soir. Le périmètre est indiqué sur la carte ci-dessous, en orange.On vous conseille donc de prendre ou de déposer un V'Lille un peu en dehors de la ville. Idem si vous prenez votre propre vélo : il vaut mieux le déposer dans une rue au calme. Ilévia conseille quels endroits sont les plus stratégiques sur cette carte, disponible sur leur site



Pour faire une bonne braderie, des petits conseils simples et de bon sens :

Mettre des bonnes chaussures

Prévoir un K-way (même s'il ne devrait pas servir...)

Prendre un sac pour transporter ses achats

Ne pas oublier de prendre un peu de monnaie : mieux vaut passer à la banque avant pour prendre des billets de 10€ et 5€ (pendant la braderie, les distributeurs sont pris d'assaut). Prévoir aussi de la petite monnaie, car peu de bradeux accepteront votre carte bleue...

Et si je ne peux pas venir ?

Pas de panique ! France 3 sera en direct sur sa page Facebook , pour vous faire vivre la braderie comme si vous y étiez. Nos journalistes, en immersion totale dans la foule, iront au contact des bradeux et des visiteurs pour vous faire vivre l'ambiance de cette grande fête. À la télé , nos journalistes seront en direct le samedi à 13h35 et à 15h, ainsi que le dimanche soir à 20h, sans oublier les JT de 12h et de 19h.