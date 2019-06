Braderie de Lille : les inscriptions pour l'édition 2019 ouvrent ce mardi

Les inscriptions pour les courses de la Braderie de Lille 2019 sont ouvertes.

--> https://t.co/MkW8YHa9nq #BraderieLille2019 — Lille (@lillefrance) 6 juin 2019

La braderie, sa foule et son tas de moule sont de retour. La ville de Lille a annoncé l'ouverture des inscriptions à partir de ce mardi 11 juin, et jusqu'au 21 août. Une inscription obligatoire que vous soyez un brocanteur, un commerçant ou un particulier.Prévu pour le week-end du 31 août-1septembre, le plus grand marché aux puces d'Europe ressemblera peu ou prou à ses deux précédentes éditions, périmètre compris. Cela inclut le retour, en 2018, de la rue Gambetta comme le montre la carte ci-dessous.Les réservations d'emplacement peuvent se faire en ligne à cette adresse ou en guiche, à la mairie (du 8 juillet au 21 août, de 8 heures à 17 heures hors week-end). Cette réservation est gratuite pour les Lillois, Lommois ou Hellemmois, et coûte 250 euros aux personnes extérieures.À noter que les habitants de ces trois communes qui vivent dans des rues qui ne font plus partie du périmètre depuis 2017 peuvent tout de même obtenir une dérogation pour obtenir un emplacement devant chez eux.