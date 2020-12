Une cagnotte en ligne pour sauver le prestigieux piano à queue Steinway du lycée Pasteur à Lille

Le lycée Pasteur de Lille a besoin d'au moins 20.000 euros pour financer une rénovation de son piano à queue Steinway, fabriqué à New York en 1914. Un instrument sur lequel des générations d'élèves de l'établissement et du conservatoire de Lille ont fait leurs gammes.

Des touches d'ivoire fatiguées, un meuble en bois usé... Le piano à queue du lycée Pasteur de Lille porte les marques d'une longue histoire. Depuis plus de cent ans, des milliers d'élèves s'exercent et se forment sur ce prestigieux Steinway américain. Une chance inouïe. "Quand on joue dessus on a un sentiment de grande puissance, raconte Paul Tiberghien, pianiste du conservatoire de Lille et ancien élève du lycée. Avec ce piano, on remplit la salle avec une facilité assez impressionnante par rapport à d'autres pianos qui seraient moins imposants."

Une cagnotte en ligne

Mais aujourd'hui le temps a fait son oeuvre. Pour continuer de transmettre cet instrument d'exception aux futures générations, une remise en état est nécessaire. Coût de l'opération ? 20 000 euros. Pour la financer, une cagnotte participative a été mise en ligne par l'amicale des personnels du lycée Pasteur. "C'est un trésor magnifique, donc le laisser dans cet état nous semblait un petit peu triste, explique Philippe Marcel, CPE de l'établissement. C'est un piano qui joue bien, on l'accorde tous les ans, et il continue de faire son travail."

Une note de nostalgie au lycée Pasteur

L'histoire de ce piano remonte à 1914, lorsqu'il sortit d'une usine new-yorkaise. Il est ensuite passé entre les mains de musiciens du conservatoire de Lille durant des décennies. Avant d'atterir au lycée Pasteur de Lille, où il fait aujourd'hui le bonheur de Gaspard Debièvre et ses camarades. "Ça n'a pas de valeur, c'est une chance", confie le garçon.

À ce jour, un quart de la somme nécessaire a été récoltée pour poursuivre cette histoire. Ce Steinway, en tout cas, ne demande qu'à jouer, et pour longtemps encore.