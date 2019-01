Cancer de l’œsophage : deux chercheurs du CHRU de Lille démontrent l'intérêt d'une chirurgie moins invasive

Original Article: Hybrid Minimally Invasive Esophagectomy for Esophageal Cancer https://t.co/ZUULWFDBOd pic.twitter.com/m7tTxzpkjt — NEJM (@NEJM) 14 janvier 2019

Opérer d'un cancer de l'oesophage nécessite-t-il forcément une chirurgie traditionnelle par voie ouverte ? Non, répondent deux chercheurs lillois (CHR de Lille),, décédé en juillet 2017. Les résultats dans leur étude ont été publiés il y a quelques jours dans " The New England Journal Of Medicine" Ils ont démontré que privilégier de petites incisions dans l’abdomen plutôt qu’une plus grande ouverture permettait réduire les complications pré et post-opératoires, lors des interventions pour un cancer de l'oesophage.D'octobre 2009 à avril 2012, ils ont réalisé les deux types d'opération (chirurgie mini invasive ou chirurgie par voie ouverte). « Les résultats sont formels, explique le Professeur Guillaume Piessen, Chef du service de chirurgie générale et digestive. La réduction du traumatisme chirurgical, grâce à une intervention moins invasive, est associée à une chute du risque de complications per et post-opératoires sévères de 69% par rapport à la chirurgie par voie ouverte et ne compromet pas la sécurité à 5 ans.Mieux vaut donc une petite incision qu'une grosse cicatrice. Les complications postopératoires, en particulier les complications pulmonaires, sont moins importantes avec la première technique.Cette étude nationale a été financée par l'